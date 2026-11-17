Avrupa Kupası'nda 6'da 6 yapan Esenler Erokspor, yarın Rilski Sportist'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Esenler Erokspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 7. haftasında yarın Rilski Sportist'i ağırlayacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki maç 19.00'da başlayacak; 6'da 6 yapan Erokspor lider, 2 galibiyet 4 mağlubiyetli Rilski Sportist 5. sırada.
Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 7. haftasında yarın Bulgaristan'ın Rilski Sportist takımını ağırlayacak.
Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Organizasyonda 6'da 6 yapan Esenler Erokspor, C Grubu'nda en üst sırada bulunuyor.
Gruptaki 6 maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Bulgaristan temsilcisi ise 5. basamakta yer alıyor.
Kaynak: AA