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Esenler TEM Otoyolu'nda çekici trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı

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Esenler TEM Otoyolu'nda çekici trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Esenler TEM Otoyolu'nda çekici trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı
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Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde otomobilin çekiciye çarpması sonrası savrulan çekici başka bir otomobile ve trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı. Trafonun hasar görmesiyle aydınlatmaların büyük bölümü söndü ve Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Esenler TEM Otoyolu'nda otomobilin çekiciye, çekicinin ise başka bir otomobile ve trafoya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekicinin trafoya çarpması nedeniyle otoyoldaki aydınlatmaların büyük bölümü sönerken, Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolda oluşan araç kuyruğu kameraya yansıdı.

Kaza, Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 MFK 596 plakalı otomobil, 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, başka bir otomobile ve otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Trafonun ağır hasar görmesi nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki aydınlatma ışıklarının büyük bölümü söndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu nedenle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, ağır hasar gören trafoyu olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araçların da yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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