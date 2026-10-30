Esenler Erokspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, Esenler Erokspor Keçiörengücü maçı şifresiz mi?

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Esenler Erokspor – Keçiörengücü maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak, beIN Sports 2’den ise abonelikle canlı yayınlanacak. İşte Esenler Erokspor – Keçiörengücü maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

ESENLER EROKSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı TRT Spor üzerinden herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Maç ayrıca şifreli yayın yapan beIN Sports 2’de de ekrana gelecek.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor; Digiturk’te 56, D-Smart’ta 86, Kablo TV’de 133, Tivibu’da 85 ve Turkcell TV+’ta 70 numaralı kanaldan yayın yapıyor.

BEİN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ESENLER EROKSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden maçı ücretsiz olarak takip edebilecek. beIN Sports aboneleri ise karşılaşmayı TOD üzerinden de izleyebilecek.

ESENLER EROKSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Esenler Erokspor taraftarı önünde üç puan hedeflerken, Keçiörengücü ise deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

AYNI SAATTE SÜPER LİG HEYECANI

Esenler Erokspor – Keçiörengücü maçıyla aynı saatte, Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Konyaspor – Galatasaray maçı, beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncıların tercih edilmesi öneriliyor.