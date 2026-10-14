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İstanbul'da sağanak Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da metro, alt geçitleri su bastı

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İstanbul'da sağanak Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da metro, alt geçitleri su bastı
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer'de bir AVM otoparkını su bastı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İSTANBUL'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer'de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonları ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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