Esenler'de restoranda vurulan 1 kişi 2 kurşunla yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Esenler'de restoranda vurulan 1 kişi 2 kurşunla yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de dün akşam Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki restorana yaya olarak gelen şüpheli, arkadaşlarıyla oturan 1 kişiye tabancayla ateş açtı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden 1 kişi yaralanırken şüpheli kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.
Esenler'de, restoranda silahla vurularak yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam, Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki bir restorana yaya olarak gelen şüpheli, burada arkadaşlarıyla oturan A.K'ye (34) tabancayla ateş açtı.
Vücuduna 2 kurşun isabet eden A.K. yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.