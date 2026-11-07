Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor, Muğlaspor'u deplasmanda 5-0 yendi

Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor, Muğlaspor'u deplasmanda 5-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi. Kanga'nın 26. dakikada penaltıdan ve 43. dakikada attığı gollerle Erokspor öne geçerken, Muğlaspor 59. dakikada Mago'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor : Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 70 Bilal Ceylan), Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Diarra (Dk. 70 Alihan Kazmaz), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Camaj), Avramovski (Dk. 78 Buluthan Bulut), Poyraz Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Ferhat Yazgan (Dk. 81 Mikail Okyar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Tugay Kacar), Kanga, Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Dk. 81 Erkan Kaş), Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Burak Çoban), Hayrullah Bilazer
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 60 Claro, Dk. 86 Burak Çoban, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Mago ( Muğlaspor )
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 65 Avramovski, Dk. 67 Çelhaka, Dk. 71 Camaj ( Muğlaspor )
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi.