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Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor, Muğlaspor'u deplasmanda 5-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi. Kanga'nın 26. dakikada penaltıdan ve 43. dakikada attığı gollerle Erokspor öne geçerken, Muğlaspor 59. dakikada Mago'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Muğlaspor : Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 70 Bilal Ceylan), Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Diarra (Dk. 70 Alihan Kazmaz), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Camaj), Avramovski (Dk. 78 Buluthan Bulut), Poyraz Yıldırım, Yasin Uzunoğlu

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Ferhat Yazgan (Dk. 81 Mikail Okyar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Tugay Kacar), Kanga, Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Dk. 81 Erkan Kaş), Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Burak Çoban), Hayrullah Bilazer

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 60 Claro, Dk. 86 Burak Çoban, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Mago ( Muğlaspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 65 Avramovski, Dk. 67 Çelhaka, Dk. 71 Camaj ( Muğlaspor )

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA
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