Mickael Biron kimdir? Batman Petrolspor'a son dakikada galibiyeti getiren forvet

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Batman Şehir Stadı'nda 25 Ekim 2026'da oynanan maçta Esenler Erokspor, 50. dakikada Guelor Kanga ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 öne geçmişti. Ev sahibi Batman Petrolspor son 21 dakikada üç gol buldu; sonuncusu uzatmanın ikinci dakikasında Mickael Biron'dan geldi.

BATMAN PETROLSPOR 0-2'DEN NASIL DÖNDÜ?

Geri dönüş 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle başladı, Pedrinho 85. dakikada penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi ve uzatmada Biron'un golü maçı 3-2 bitirdi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasındaki bu galibiyetle 23 puana çıkan Batman Petrolspor dördüncü sıraya yükselirken Erokspor 12 puanla 15. sırada kaldı. Batman ekibinin sıradaki rakibi Manisa FK.

MİCKAEL BİRON KİMDİR?

Mickael Biron, Batman Petrolspor'da oynayan Martinikli forvet. Kanatta da oynayabilen futbolcunun sözleşmesi Alman ekibi 1. FC Nürnberg'de, Batman Petrolspor'a ise 2026 yazında kiralık olarak geldi. Tam adı Mickaël Christophe Biron.

MİCKAEL BİRON KAÇ YAŞINDA?

Mickael Biron, 26 Ağustos 1997'de doğdu ve 29 yaşında.

MİCKAEL BİRON NERELİ?

Mickael Biron, Karayipler'deki Martinik adasının Ducos kasabasında doğdu ve futbola da memleketinde, New Star Ducos'ta başladı. Martinik milli takımında 2018-2024 arasında forma giydi; ilk milli golünü 2018'de Fransız Guyanası'yla oynanan hazırlık maçında attı.

MİCKAEL BİRON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mickael Biron gençlik yıllarında New Star Ducos, Gri-Gri Pilotin ve Champagne Sports'ta oynadı, 2017'de Renens'e geçti. 2018'de New Star Ducos'ta, 2018-2019 sezonunda Golden Lion'da forma giydi.

2019'da SAS Épinal'e giden Biron, bir sezon sonra Nancy'ye transfer oldu. Belçika ekibi KV Oostende 2021'de oyuncuyu satın aldı ama aynı yıl Nancy'ye kiraladı; Biron, Oostende formasıyla hiç sahaya çıkmadan kulüpten ayrıldı.

2022'de RWD Molenbeek'e geçen forvet, 2024'te kısa bir süre OH Leuven'de kiralık oynadı ama bu sözleşme erken bitti. 2025'te 2. Bundesliga ekibi Nürnberg'e transfer oldu.

MİCKAEL BİRON BATMAN PETROLSPOR'A NASIL GELDİ?

Mickael Biron, Nürnberg'de 12 lig maçında forma giydi ama kasım başından sonra sahada toplam 46 dakika kaldı. Alman kulübü 2026 yazında oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Batman Petrolspor'a kiraladı. Kiralık sözleşme 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor.