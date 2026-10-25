İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 90+2'de geri döndü

İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 90+2'de geri döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+2'de attığı golle Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Batman'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı.
ESENLER EROKSPOR'DAN ÜST ÜSTE GOLLER
İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 50. dakikada Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 62. dakikada Yusuf Erdoğan ile skoru 2-0 yaptı.
BATMAN PETROLSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle umutlandı. Ev sahibi ekip, 85. dakikada penaltıdan Pedrinho ile skora denge getirdi. Maçta son sözü de Batman Petrolspor söyledi. 90+2. dakikada topla buluşan Biron, topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, puanını 23'e yükseltmeyi başardı. Esenler Erokspor ise 12 puanda kaldı.