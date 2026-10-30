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Keçiörengücü'nde Korkmaz, 3-2'lik Erokspor yenilgisini kırılganlığa bağladı

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Keçiörengücü'nde Korkmaz, 3-2'lik Erokspor yenilgisini kırılganlığa bağladı Haber Videosunu İzle
Keçiörengücü'nde Korkmaz, 3-2'lik Erokspor yenilgisini kırılganlığa bağladı
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-2 yenildi. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, her takıma gol atıp baskı kurabilecek kalitede olduklarını ancak maçın belirli anlarında kırılmalar yaşadıklarını söyledi.

Esenler Erokspor'a 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, her takıma gol atabilecek ve baskı kurabilecek kaliteye sahip olduklarını belirterek, "Ancak maçın belirli anları var. Öne geçtiğimiz, rakibin daha baskın olduğu veya skoru dengede tutmamız gereken bölümlerde zaman zaman kırılmalar yaşıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-2'lik skorla kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız olayı bir futbol kazası olarak değerlendirebilirim. Geçen haftadan çıkardığımız derslerle bu haftaya hazırlandığımızı düşünürken maç içerisinde yine benzer bir kırılganlık yaşadık. Bu ligde, hatta daha üst seviyedeki takımlarla, Süper Lig ekipleriyle oynasak da arkadaşlarıma sürekli şunu söylüyorum: Her takıma gol atabilecek ve baskı kurabilecek kaliteye sahibiz. Ancak maçın belirli anları var. Öne geçtiğimiz, rakibin daha baskın olduğu veya skoru dengede tutmamız gereken bölümlerde zaman zaman kırılmalar yaşıyoruz. Bu durumun pozisyon ve taktiksel sebeplerine odaklanarak kendimizi geliştireceğiz. Önümüzde kaybettiğimiz zamanı telafi edebileceğimiz maçların bulunduğu bir fikstür var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İlk yarının bitimine altı maç kaldı. Bu altı maçtan maksimum puanı alarak ilk yarıyı planladığımız yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi, maçları anbean ve beşer, onar dakikalık bölümler halinde değerlendireceğiz. Hangi anlarda neleri daha iyi yapabileceğimiz, özellikle de savunma anlamında nasıl gelişebileceğimiz üzerine odaklanacağız. Yaşadığımız bu mental ve pozisyon kırılmaları telafi ederek önümüzdeki altı maçı en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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