Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Esenler'de silahlı kavgada yaralanan M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de silahlı kavgada yaralanan M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 9 Ekim'de çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; M.B. ve A.Ç. birbirlerini yaraladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.B., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESENLER'de çıkan kavgada birbirlerini silahla yaralayan M.B. ve A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini silahla yaralayan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.B. ve A.Ç.'nin karşılıklı ateş ederek birbirlerini yaraladıklarını tespit etti. Yapılan araştırmada, olay gecesi M.B.'nin arkadaşı N.G.'nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği, durumu öğrenen M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edilen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren A.Ç. hakkında da taburcu edilmesinin ardından aynı suç kapsamında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı

Adana şaşırtmıyor! 2 çocuğun da olduğu eve EYP'li saldırı

İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi

İnanılmaz! Attığı 3 gol de iptal edildi
Küçükçekmece'de banyoda fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı

Fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nde gece yarısı köpekler toplatıldı! Hayvanseverler tepkili

Kampüste sokak köpeği arbedesi! 200'ünü birden alıp götürdüler

Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı

Bu ambulansla getirildi! Küçücük çocuğa yapılanlar kan dondurdu
Engellenen bahis sitelerini adına harf ekleyip yeniden açtılar! 8 ilde operasyon, 1,5 milyar liralık işlem

Yasaklı siteye harf ekleyip açtılar! Hesaplarda 1,5 milyar lira
ABD Başkanı Trump, İran'da nükleer kapasitelerin yok edildiğini savundu

Trump'tan savaşın uzayabileceği sinyali: Biraz daha kalabiliriz
Can Bonomo’nun acı günü! Babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının acı kaybı! Babasının ölümünü kendisi duyurdu
Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal

Kadıköy'de VAR devreye girdi, gol iptal!
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı

Bakan Fidan'ın Bakü ziyaretine ilişkin iddialara yanıt geldi