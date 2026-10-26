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İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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