Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Rilski Sportist'i 113-62 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 113-62 yendi. Grubunda lider olan Esenler Erokspor 7. maçından da galibiyetle ayrılırken, Rilski Sportist 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Roko Hordov (Hırvatistan), Igor Esteve Malmierca (Andorra)
Esenler Erokspor: Vuurst 13, Davis 7, Webb 12, Yebo 19, Egehan Arna 13, McCollum 9, Usher 9, Sow 16, Emre Melih Tunca 6, Muhsin Yaşar 6, Yunus Sonsırma 3, Metehan Akyel
Rilski Sportist: Yordanov 7, Kostov 9, Georgiev 3, Richards 7, Petrov 15, Hristov 6, Bachkov 5, Stormo 10, Yonkov
1. Periyot: 37-19
Devre: 68-36
3. Periyot: 86-48
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 113-62 yendi.
Grubunda lider durumda bulunan Esenler Erokspor, 7. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bulgaristan temsilcisi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.