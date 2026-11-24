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Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 7. Esenler Film Festivali'nin Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 460 filmin başvurduğu yarışmada finalistler, ön jüri değerlendirmesinin ardından seçildi.

"Komşuluk" temasıyla 15-19 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek festival, kısa film gösterimlerinin yanı sıra panel, söyleşi ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yönetmen ve yapımcı Bünyamin Duranoğlu, yönetmen Okan Akgün ve akademisyen Merve Yazıcı'nın yer aldığı ön jüri, başvuruları değerlendirerek finale kalan filmleri belirledi.

Finale kalan yapımlar, Beril Tan'ın "Alis", Alp Kaan Akkaya'nın "Boşluğun Sesi", Salih Ortaçay'ın "Gece Mesaisi", Ahmet Duvar'ın "Karayazı", Ahmed Said Aldemir'in "Kayıt Defteri", Orhan Dede'nin "Kıvılcım", Koray Arıgümüş'ün "Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner", Deniz Cengiz'in "Seçim Günü", Kaan Atilla Taşkın'ın "Son Dodo" ve Serdal Altun'un "Süpermen Bozkıra Düştü" adlı filmleri oldu.

Filmler, festival kapsamında ana jürinin değerlendirmesine sunulacak.

Yarışmada birinci olan filme 100 bin lira, ikinci filme 80 bin lira, üçüncü filme 60 bin lira ödül verilecek. Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapım 40 bin lira alırken, dereceye giremeyen diğer altı finalist filme de 20'şer bin lira gösterim telifi ödenecek.

Böylece yarışma kapsamında dağıtılacak toplam ödül ve gösterim telifi 400 bin liraya ulaşacak.

Kaynak: AA