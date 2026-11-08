Muğlaspor evinde Esenler Erokspor'a 5-0 yenildi, iki haftada kalesinde 11 gol gördü

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Turka Esenler Erokspor'a evinde 5-0 yenilen Muğlaspor'un kalesi düştü. Geçen hafta da zirve adaylarından Metro Holding Kayserispor'a deplasmanda 6-0 yenilen yeşil-beyazlılar iki haftada kalesinde 11 gol gördü. Üst üste alınan farklı mağlubiyetler takımının moralini bozarken, teknik direktör Yalçın Koşukavak en kısa sürede ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi. Esenler Erokspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından bireysel hatalar ve tecrübesizliğe dikkat çeken Koşukavak, "Takımın öncelikli hedefi ligde kalmak. Sakin kalıp tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğlasporlu taraftarlara destekleri için teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Öncelikle sağduyulu olan Muğlasporlulara, iki haftadır kötü skorlar almamıza rağmen bize destek çıkan ve iyi niyet gösterenlere teşekkür ederim. Oyuna gelirsek, iki haftadır bir futbol takımının başına gelebilecek olumsuzlukları yaşıyoruz. Kadro kalitesi yüksek takımlara karşı çok tecrübesiziz. Oyunu kontrol edemiyor, topu rakibe fazla veriyoruz. Oyun çok hızlı şekilde kontrolümüzden çıkıyor. Geçen hafta Kayseri deplasmanında 6'ncı dakikada 1-0 geriye düştük, ardından 20'nci dakikada skor 3-0 oldu. Bu durum kontrol edilebilir olmaktan çıkıyor. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz ve tecrübesizliğimiz özellikle kadro kalitesi yüksek takımlara karşı daha belirgin hale geliyor" açıklamalarında bulundu.

'OYUNA ÇOK İYİ BAŞLAYAMADIK'

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirten Koşukavak, "Oyuna çok iyi başlamadık, fazlasıyla pas hatası yaptık. Oyuna girmeye çalışırken rakibe anlamsız bir penaltı verdik ve 1-0 geriye düştük. Ardından skor 2-0 oldu. İkinci yarıya iyi başladık. Bir gol bulup maça ortak olabileceğimizi düşünürken kırmızı kart gördük. Maç sürekli kontrolümüzden uzaklaştı. Kadro kalitesi çok yüksek takımlara karşı bunlar yaşanabiliyor. Sakin kalmakta ve hızlı şekilde toparlanmakta fayda var. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz, tecrübesiziz. Bu lig öyle bir lig değil. Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, burası zor bir lig. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında kadro kalitesi ve ekonomik güç bakımından ciddi farklar var. Bunun üzerine bireysel hatalar da ekleniyor. Oyuncularımı suçlamayı seven bir antrenör değilim ancak bu seviyede böyle hatalar yapamayız. Yaptığımız zaman da bunun faturasını öderiz" diye konuştu.

'TALİHSİZLİKLER YAŞIYORUZ'

Futbolda alınan sonuçlara yönelik değerlendirmelerin farklı olduğunu dile getiren Koşukavak, takımın hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, "Takım beş gol attığında kimse 'Nasıl beş gol attınız?' diye sormuyor. 'Yasin çok güzel attı, Sissoko çok güzel attı' deniliyor. Ancak takım mağlup olduğunda mutlaka hocanın bir şey yaptığı düşünülüyor. Bunlar alışılmış şeyler. Ben bunlardan çok etkilenmiyorum, işime odaklanmak zorundayım. Bu takımın bir hedefi var, öncelikle ligde kalmak. Böyle ağır skorlardan sonra takımı ayağa kaldırmak için herkese ihtiyaç var. Kolay değil, 25 transfer yaptık, bu ligde ilk kez oynuyoruz. Oyuncularımızın birçoğu alt liglerden geldi, yabancı oyuncularımızın bir kısmı da Türkiye'ye yeni geldi. Böyle bir organizasyonun içinde bir de talihsizlikler yaşıyor ve ağır skorlar alıyoruz. Bu nedenle aklıselim olmak, sakin kalmak ve yeniden ayağa kalkmanın yolunu bulmak gerekiyor" ifadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı