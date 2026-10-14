Esenler'de sağanak ve fırtınada Giyimkent ve Anadolu caddelerini su bastı

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ESENLER'de, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak ve fırtınada bazı caddeleri su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Birçok semtte caddeleri su bastı. Esenler'de, Giyimkent ve Anadolu caddelerini su bastı. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli yağışın yarına kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı