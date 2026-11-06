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Muğlaspor yarın Esenler Erokspor'u 6-0'lık yenilginin ardından konuk edecek

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Muğlaspor yarın Esenler Erokspor'u 6-0'lık yenilginin ardından konuk edecek
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1'inci Lig'de Muğlaspor, geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 6-0 yenildiği maçın ardından yarın sahasında Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma 16.00'da başlayacak; yeşil-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda zirve adaylarından Kayserispor'a 6-0 kaybedip ağır bir mağlubiyet alan Muğlaspor yarın sahasında Turka Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Muğla Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı karşılaşma 16.00'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi yeşil-beyazlılarda sakat ya da cezalı bulunmuyor. Maçın bilet fiyatları yeşil-beyaz tribün, maraton ve misafir tribünü 300 TL olarak belirlendi. Haftaya 18 puanla 9'uncu sırada giren Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak, taraftarın desteği ile kazanıp Kayserispor yenilgisini telafi etmek istediklerini dile getirdi. Esenler Erokspor ise 13 puanla haftaya 17'nci basamakta başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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