Selçuk Şahin kimdir? Tribünden izlediği maçta Batman Petrolspor 2-0'dan döndü

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Batman Petrolspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, takımının Esenler Erokspor maçını kulübeden değil tribünden izledi. Rakip 62. dakikada 2-0 öne geçti. Son yarım saatin üç golü ise Batman Petrolspor'dan geldi.

Uzatmanın ikinci dakikasında Biron'un golü 3-2'yi getirince Şahin ayağa kalktı, gülümseyerek takımını alkışladı. O anlar kameralara yansıdı.

BATMAN PETROLSPOR ESENLER EROKSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Esenler Erokspor 50. dakikada Kanga, 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Batman Petrolspor 69. dakikada Metehan Mert'le farkı bire indirdi, 85. dakikada Pedrinho penaltıdan eşitliği getirdi. Galibiyet golü 90+2'de Biron'dan geldi.

Bu sonuçla Batman Petrolspor puanını 23'e çıkardı.

SELÇUK ŞAHİN NEDEN TRİBÜNDEYDİ?

Selçuk Şahin, cezalı olduğu için maçta saha kenarında görev yapamadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.

SELÇUK ŞAHİN KİMDİR?

Selçuk Şahin, Batman Petrolspor'u çalıştıran eski milli futbolcu. Defansif orta saha oynadı, profesyonel kariyerinin en uzun dönemini 2003-2015 arasında 12 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de geçirdi ve bu dönemde Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

A Milli Takım formasını da giyen Şahin, futbolu bıraktıktan sonra bir süre Fenerbahçe'de A takımın idari koordinatörü olarak çalıştı.

SELÇUK ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Selçuk Şahin 31 Ocak 1981'de doğdu, 45 yaşında. Futbolu 28 Eylül 2020'de, 39 yaşındayken bıraktı ve 22 yıllık profesyonel kariyerine Instagram'dan yaptığı paylaşımla veda etti.

SELÇUK ŞAHİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Selçuk Şahin futbolculuk kariyerinde Silifkespor, Hatayspor, İstanbulspor, Fenerbahçe, İsviçre'nin FC Wil takımı, Gençlerbirliği, Göztepe ve Bursaspor formalarını giydi. Son kulübü Bursaspor'du.

SELÇUK ŞAHİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Selçuk Şahin teknik direktörlükten önce yardımcı antrenör olarak çalıştı: önce Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun, 2023'ten itibaren de A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısıydı ve EURO 2024'te milli takımın teknik ekibindeydi.

İlk teknik direktörlük görevi Eyüpspor'du. Kulüp, Haziran 2025'te Shakhtar Donetsk'e giden Arda Turan'ın yerine Şahin'le anlaştı. Bu sezon ise Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Batman Petrolspor'un başında. Takım ilk altı haftayı beş galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz geçmiş, 16 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.