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5 maçını kazanan Esenler Erokspor, yarın FIBA Avrupa Kupası'nda Gence'ye konuk olacak

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın Azerbaycan'ın Gence takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Grupta 5 maçını da kazanan İstanbul ekibi zirvede yer alırken, Gence 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın Azerbaycan'ın Gence takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gence şehrindeki karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Grupta 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, zirvede yer alıyor.

Gence ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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