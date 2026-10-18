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Esenler'de iki kişinin yaralandığı silahlı olayın çatışma olduğu ortaya çıktı

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Esenler'de iki kişinin yaralandığı silahlı olayın çatışma olduğu ortaya çıktı
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Esenler'de 9 Ekim'de iki kişinin yaralandığı silahlı olayın karşılıklı çatışma olduğu, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay yerinde 4 boş kovan bulunurken, taburcu edilen şüphelilerden biri muhafaza altına alındı; diğeri hakkında adli işlem başlatılacak.

Esenler'de geçtiğimiz günlerde iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarının zarar gördüğü silahlı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Yaralanan iki kişinin birbirlerine karşılık ateş açtığı öğrenilirken şüphelilerden biri muhafaza altına alındı.

Olay, 9 Ekim günü Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan M.B. ve A.Ç.'nin aslında silahla çatıştığı iş yerinin camlarının ise bu sebeple zarar gördüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay gecesi M.B.'nin arkadaşı N.G. isimli şahsın A.Ç. tarafından tehdit edildiği, M.B.'nin durumu öğrenmesi üzerine A.Ç. ile aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir iş yerinin camının isabet aldığı görülürken, çevrede 4 adet boş kovan ele geçirildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, kimlik bilgileri belirlenen M.B. ve A.Ç.'nin karşılıklı olarak birbirlerini silahla yaraladıkları tespit edildi. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken devam eden çalışmalarda tedavisinin ardından taburcu edilen M.B. muhafaza altına alındı. Tedavisi devam eden A.Ç.'nin muhafaza altına alınacağı ifade edildi. Konu ile ilgili "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçu kapsamında işlemleri tamamlanan M.B. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.Ç. isimli şüpheli şahsın ise aynı suç kapsamında adli işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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