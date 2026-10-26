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Esenler'de A.P.'yi bıçakla yaralayan şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Esenler'de A.P.'yi bıçakla yaralayan şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Esenler'de A.P.'yi bıçakla yaralayan şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı
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Esenler'de 24 Ekim'de Turgut Reis Mahallesi'nde A.P. (19), kalabalık bir grup tarafından darbedilip bıçakla yaralandı. Olayla ilgili İ.H. (18), D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S. (18) gözaltına alındı.

ESENLER'de A.P. (19), kalabalık bir grup tarafından darbedilip bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, bıçaklayan şüpheli İ.H. (18) ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 24 Ekim'de Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokakta bıçaklı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, A.P.'nin kalabalık bir grup tarafından darbedilerek bıçakla yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, A.P.'yi bıçakla yaralayan kişinin İ.H. olduğu, D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S.'nin (18) ise olay sırasında A.P.'yi darbettiği tespit edildi. Şüpheliler İ.H., D.K., M.H. ve E.H.S., bugün gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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