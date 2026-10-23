Esenler'de 2 mahalleden çalınan 3 motosiklet için 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

ESENLER'de 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise kamaraya yansıdı.

Namık Kemal ve Nine Hatun Mahallelerinde 15 Ekim Perşembe günü 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokaklarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, 5 şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan operasyonla şüphelilerin hepsini yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan aramalarda ise çalınan motosikletler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin motosikletleri çalıp sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı