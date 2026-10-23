Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenler'de 2 mahalleden çalınan 3 motosiklet için 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de 2 mahalleden çalınan 3 motosiklet için 5 şüpheliden 1'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
Esenler'de 2 mahalleden çalınan 3 motosiklet için 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de Namık Kemal ve Nine Hatun mahallelerinde 15 Ekim Perşembe günü çalınan 3 motosikletle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise serbest bırakıldı; çalınan motosikletler ele geçirildi.

ESENLER'de 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise kamaraya yansıdı.

Namık Kemal ve Nine Hatun Mahallelerinde 15 Ekim Perşembe günü 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokaklarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, 5 şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan operasyonla şüphelilerin hepsini yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan aramalarda ise çalınan motosikletler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin motosikletleri çalıp sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın