Esenler'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada bir şüpheli gözaltına alındı

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ESENLER'DE 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüphelilerinden biri, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre kafenin önünde karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

ASAYİŞ EKİPLERİNDEN HIZLI OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kavgada yaralanan Doğukan D. (24) ve Kasım E. (25) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen O.K.D. (20) evinde saklanırken gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı