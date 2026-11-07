Muğlaspor evinde Turka Esenler Erokspor'a 0-5 yenilip play-off yarışında yara aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci

MUĞLASPOR: Ekrem - Ahmet (Dk. 70 Bilal), Yiğit, Mago, Ali (Dk.70 Oğuzhan), Ali Kaan (Dk.46 Camaj), Çelhaka, Diarra (Dk. 70 Alihan), Avramovski (Dk. 78 Buluthan), Yasin, Poyraz Efe

TURKA ESENLER EROKSPOR: Erdem - Hayrullah, Bahadır, Claro, Enes (Dk.80 Erkan), Janvier (Dk. 70 Recep), Yusuf (Dk.70 Burak), Ferhat (Dk.80 Mikail), Kanga, Faye, Kubilay (Dk.84 Tugay)

GOLLER: Dk. 26 (P.) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 61 Claro, Dk. 86 Burak, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Mago ( Muğlaspor )

SARI KARTLAR: Yiğit, Mago, Avramovski, Çelhaka, Oğuzhan ( Muğlaspor )

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 6-0 yenilen Muğlaspor evinde Turka Esenler Erokspor'a da farklı mağlup oldu: 0-5. Esenler Erokspor, 26'ncı dakikada Kanga'nın penaltı golüyle perdeyi açtı: 0-1. Kanga, bu kez 43'te sahneye çıktı, skor 2-0 oldu. Muğlaspor'da Luis Mago 55'inci dakikada kırmızı kart görürken, konuk takım 60'ıncı dakikada Claro ile golleri üçledi: 0-3. 86'ncı dakikada Burak Çoban tabelayı 4-0'a getirdi, Faye 90+4'te son sözü söyledi. Üst üste iki maçını farklı kaybeden Muğlaspor, 18 puanda kalıp play-off yarışında yara aldı. Erokspor da

puanını 18'e çıkardı.

13'üncü dakikada Muğlaspor'da serbest vuruşu kullanan Ali Kaan'ın şutu barajdan sekerek sol köşeye gitti. Kaleci Erdem o noktada topu kontrol etti.

22'nci dakikada sol kanattan gelişen Muğlaspor atağında Ali'nin pasını ceza sahasının sol çaprazında alan Yasin'in sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı vuruşa kale ağzında Avramovski kayarak dokunmak istedi ancak başarılı olamadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.

24'üncü dakikada VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine maçın hakemi Hakan Belder, bir önceki pozisyonda Esenler Erokspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Janvier ile Yiğit arasında yaşanan mücadeleyi izlemek için VAR monitörünün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Belder, Yiğit'in Janvier'i faulle düşürdüğünü belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi. Esenler Erokspor penaltı kazandı.

26'ncı dakikada İstanbul ekibinde penaltıyı kullanan Kanga, sağ ayağıyla sol köşeye doğru vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

33'ncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Muğlasporlu Ahmet'in kale sahasına doğru yaptığı ortaya ön direkte Ali Kaan kafayı vurdu. Kaleci Erdem'den dönen topu kale ağzında Poyraz Efe ağlara göndermek istedi ancak Claro rakibinden önce topu çizgiden çıkardı.

43'üncü dakikada konuk ekibin sağ kanattan kısa kullandığı serbest vuruşta Janvier topu ceza sahasının sağ dışındaki Hayrullah'a oynadı. Hayrullah'ın kale sahasının önüne doğru yaptığı orta, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Kanga'ya geldi. Kanga'nın sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Muğlaspor atağında rakip yarı alanın ortasından ceza alanına ilerleyen Diarra'nın sağına verdiği pasta Ahmet'in sağ çaprazdan yakın köşeye doğru yaptığı vuruşu kaleci Erdem kurtardı ve devamında top sağ taraftan kornere gitti.

55'inci dakikada Muğlaspor'da Mago, Yiğit'in hatalı pasını kendi ceza sahası yayının gerisinde alan Kubilay'ı faulle durdurdu. Pozisyonun ardından maçın hakemi Hakan Belder, potansiyel kırmızı kart ihtimalini değerlendirmek üzere VAR monitörüne gitti. İncelemesini tamamlayarak sahaya dönen Belder, Mago'nun sarı kartını iptal ederek oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

60'ıncı dakikada Esenler Erokspor'un kullandığı serbest vuruşta Yusuf, sol ayağıyla sağ üst köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Ekrem topu kornere gönderdi.

61'inci dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf'un pasını sağ çizgide alan Kanga'nın kale sahasının önüne doğru yaptığı ortaya Ferhat kafayı vurdu ancak top üst direkten döndü. İkinci pozisyonda kale ağzındaki Claro yakın mesafeden golü attı: 0-3.

77'nci dakikada Muğlaspor'da Avramovski'nin pasını sol kanatta alan Camaj, çaprazdan ceza alanına girdikten sonra şutunu çekti ancak savunmayı geçemedi. Devamında topu tekrar çaprazda alan Camaj, bu kez arka direğe doğru ortasını yaptı ancak top doğrudan auta çıktı.

86'ncı dakikada Erokspor atağında orta yuvarlakta topu alan Kanga'nın savunma arkasına verdiği yüksek pasa hareketlenen Recep, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu solunda boş durumda olan Burak'a bıraktı. Burak'ın ceza sahasının sol çaprazından boş kaleye gönderdiği yerden vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4.

90+4'üncü dakikada Bahadır'ın pasıyla orta yuvarlaktan hızla ileri çıkan Burak, solundaki Faye'ye pasını verdi. Çaprazdan ceza alanına giren Faye, önce Yiğit'ten ardından da Çelhaka'dan sıyrılarak kale sahasının sol çaprazından topu ağlara gönderdi: 0-5.

Karşılaşma konuk ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı