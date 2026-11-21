Esenler'de dehşet! Ailesiyle tartışan kadının çatıda yangın çıkardığı öne sürüldü, 2 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenler'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kadının ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadığı binanın çatısında yangın çıkardığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
- İstanbul Esenler'de Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı; alevler bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
- Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İddiaya göre yangın, 3'üncü kattaki dairesinde ailesiyle tartışan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kadının çatıda ateş yakmasıyla çıktı.
İstanbul Esenler'de iddiaya göre ailesiyle tartışan kadın yaşadığı binanın çatısında yangın çıkardı. Bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
AİLESİYLE TARTIŞMANIN ARDINDAN ÇATIDA YANGIN
Yangın, saat 09.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kadın ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen kadın, binanın çatısında yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
MAHALLELİ: EVİ ATEŞE VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER
Parkta otururken dumanların çıktığını fark eden Özmen Filiz, "İnsanlar toplanmıştı. Onlardan duyduğuma göre, burada anne babasıyla kavga etmişler. Çocukları hap kullanıyormuş. Aileleri başa çıkamamışlar. Annelerini ambulansla hastaneye götürmüşler. Anneleri geldikten sonra evi ateşe verdiğini söylediler. O şekilde yangın çıkmış" dedi.