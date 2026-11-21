Muğlaspor, Batman Petrolspor deplasmanında Mago'dan yoksun sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1'inci Lig'de üst üste Kayserispor'a 6-0 ve Esenler Erokspor'a 5-0 yenilen Muğlaspor, yarın Batman Petrolspor deplasmanında terleyecek. Batman Şehir Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak; Muğlaspor'da kırmızı kart cezalısı Luis Mago forma giyemeyecek.
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilip milli araya moralsiz giren Muğlaspor yarın Batman Petrolspor deplasmanında terleyecek. Batman Şehir Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Konuk Muğlaspor'da Venezuelalı stoper Luis Mago kırmızı kart cezası nedeniyle Batman deplasmanında forma giyemeyecek. Muğlaspor geride kalan 14 maçta 18 puan toplarken, Play-Off hattında yer alan Batman Petrolspor ise 24 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı