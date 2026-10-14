Esenler'de yağışla Tekstilkent Bulvarı'nda ağaç devrildi, trafik kontrollü sağlandı

Esenler'de yağışla Tekstilkent Bulvarı'nda ağaç devrildi, trafik kontrollü sağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda yağışın etkisiyle bir ağaç caddeye devrildi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından devrilen ağaç nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
ESENLER'de yağışın etkisiyle caddeye ağaç devrildi.
Olay, akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından bulvar üzerindeki bir ağaç, araç trafiğinin olduğu caddeye devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı