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Esenler'de yağışla Tekstilkent Bulvarı'nda ağaç devrildi, trafik kontrollü sağlandı

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Esenler'de yağışla Tekstilkent Bulvarı'nda ağaç devrildi, trafik kontrollü sağlandı
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Esenler'de akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda yağışın etkisiyle bir ağaç caddeye devrildi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından devrilen ağaç nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

ESENLER'de yağışın etkisiyle caddeye ağaç devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından bulvar üzerindeki bir ağaç, araç trafiğinin olduğu caddeye devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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