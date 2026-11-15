Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u deplasmanda 93-57 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Esenler Erokspor'u 93-57 mağlup etti. İlk yarıyı 35-31 önde tamamlayan Bahçeşehir, üçüncü periyot sonunda skoru 36-65'e getirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 2, Davis 12, Webb 12, Egehan Arna 5, Metehan Akyel 2, McCollum 3, Usher 5, Yebo 4, Sow 5, Melih Tunca 5, Muhsin Yaşar 2, Yunus Emre Sonsırma

Bahçeşehir Koleji: Avramovic 8, Flynn 5, Cavanaugh 9, Ponitka 5, Williams 12, Reed 10, İsmet Akpınar 14, Inglis 13, Furkan Haltalı 3, Kenan Sipahi 10, Mitrovic 4

1. Periyot: 19-22

Devre: 31-35

3. Periyot: 36-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u deplasmanda 93-57 mağlup etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı

Mahallede korku dolu anlar! Pencereyi açsalar burun buruna gelecekler
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile