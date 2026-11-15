Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u deplasmanda 93-57 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Esenler Erokspor'u 93-57 mağlup etti. İlk yarıyı 35-31 önde tamamlayan Bahçeşehir, üçüncü periyot sonunda skoru 36-65'e getirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi
Esenler Erokspor: Van der Vuurst 2, Davis 12, Webb 12, Egehan Arna 5, Metehan Akyel 2, McCollum 3, Usher 5, Yebo 4, Sow 5, Melih Tunca 5, Muhsin Yaşar 2, Yunus Emre Sonsırma
Bahçeşehir Koleji: Avramovic 8, Flynn 5, Cavanaugh 9, Ponitka 5, Williams 12, Reed 10, İsmet Akpınar 14, Inglis 13, Furkan Haltalı 3, Kenan Sipahi 10, Mitrovic 4
1. Periyot: 19-22
Devre: 31-35
3. Periyot: 36-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u deplasmanda 93-57 mağlup etti.