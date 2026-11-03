Zirvedeki Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sporting'i ağırlayacak

Zirvedeki Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sporting'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın Sporting'i Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da ağırlayacak. Grupta 4 maçını kazanan Erokspor zirvede yer alırken Sporting 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın Portekiz'in Sporting ekibini konuk edecek.
Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, zirvede yer alıyor.
Sporting ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA