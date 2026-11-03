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Zirvedeki Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sporting'i ağırlayacak

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın Sporting'i Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da ağırlayacak. Grupta 4 maçını kazanan Erokspor zirvede yer alırken Sporting 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın Portekiz'in Sporting ekibini konuk edecek.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, zirvede yer alıyor.

Sporting ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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