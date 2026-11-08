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Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor nereden CANLI izlenir?

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Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor nereden CANLI izlenir?
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Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galatasaray MCT Technic, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde rakibini ağırlayacak. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği mücadele öncesinde basketbolseverler, Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

GALATASARAY MCT TECHNIC ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı, beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor arasındaki Basketbol Süper Ligi karşılaşması, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Maçta Galatasaray MCT Technic ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 5, Digiturk platformunda 81. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC ESENLER EROKSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 81. kanaldaki beIN SPORTS 5'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC ESENLER EROKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 5 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 5 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Galatasaray MCT Technic Esenler Erokspor maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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