Esenler'de virajı alamayan kamyonet devrildi, şoför kazayı yara almadan atlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ESENLER'de şoförün kontrolünü kaybettiği kamyonet virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken oluşan trafik ve devrilen kamyonet havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında 100.Yıl Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JIV 62 plakalı kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet şoförü araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda şoförün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik oluşurken kamyonet kasasındaki malzemeler başka bir araca yüklendi. Kaza nedeniyle kamyonetten sızan yakıt ve yağ nedeniyle yolda kumlama çalışması yapıldı. Kamyonet bir süre sonra yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı