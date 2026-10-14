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İstanbul'da sağanak Esenler ve Sarıyer'de araçları suya gömdü, deniz karayla birleşti

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İstanbul'da sağanak Esenler ve Sarıyer'de araçları suya gömdü, deniz karayla birleşti
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İstanbul'da sabah başlayan sağanak etkisini artırdı, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esenler ve Sarıyer'de suyla dolan yollarda park halindeki bazı araçlar su altında kalırken, Sarıyer'de deniz ile kara birleşti.

İSTANBUL'da yağış nedeniyle Esenler ve Sarıyer'de bazı araçlar su altında kalırken, deniz ile kara birleşti. Deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esenler ve Sarıyer'de ise suyla dolan yollarda park halindeki bazı araçlar suya gömüldü. Araçların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

DENİZ SUYU KIYIYA VURDU

Sarıyer'de etkili olan yağışın ardından deniz suyu kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde deniz ile kara birleşirken, deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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