Berat Luş kimdir? Stuttgart'a gol atan Galatasaraylı kaç yaşında?

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Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında VfB Stuttgart U19 ile 2-2 berabere kaldı ve sarı-kırmızılıların ilk golü 19 yaşındaki Berat Luş'tan geldi.

Galatasaray maçta iki kez öne geçti, Stuttgart ikisinde de eşitliği buldu. Yine de bu sonuç, genç takımın iki maç süren yenilgi serisini bitirmeye yetti.

BERAT LUŞ STUTTGART MAÇINDA NE YAPTI?

Berat Luş, 3 Kasım 2026'da oynanan Galatasaray U19-Stuttgart U19 maçına ilk 11'de başladı ve 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Stuttgart 49. dakikada Enis Redzepi ile skoru eşitledi. Galatasaray 73. dakikada Arda Tagay'ın golüyle yeniden öne geçse de Brayan Kenmoe 87. dakikada ceza sahası dışından vurdu ve maç 2-2 bitti. Puan 2 oldu. Galatasaray U19 gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak.

BERAT LUŞ KİMDİR?

Berat Luş, Galatasaray altyapısından çıkan bir hücum oyuncusu. 2025-2026 sezonunu Galatasaray'dan kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da geçirdi, temmuz 2026'da kulübüne döndü ve bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 kadrosunda oynuyor.

BERAT LUŞ KAÇ YAŞINDA?

Berat Luş 19 yaşında. 20 Nisan 2007'de doğdu.

BERAT LUŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berat Luş, kariyerinde Galatasaray ve Esenler Erokspor formalarını giydi. Galatasaray altyapısında yetişen oyuncu, 2025-2026 sezonu için bir yıllığına Esenler Erokspor'a kiralandı ve kiralık dönemi bitince Galatasaray'a geri döndü.

BERAT LUŞ İSTANBULSPOR'A KAÇ GOL ATTI?

Berat Luş, 24 Eylül 2025'te Esenler Erokspor'un İstanbulspor'u 5-0 yendiği Trendyol 1. Lig maçında 4 gol attı. Gollerini 46, 60, 70 ve 75. dakikalarda buldu; 85. dakikada Catakovic'in attığı beşinci golün asistini de o yaptı.

Skoru ikinci yarının ilk dakikasında o açtı. Maçın geri kalan bütün golleri de ya onun ayağından çıktı ya da onun pasıyla geldi, yani Esenler Erokspor'un beş golünün beşinde de Berat Luş'un imzası vardı.