Ehliyet sınav soruları 2022: Ehliyet çıkmış sorular ve cevapları (50 soru): Ehliyet sınavı çıkmış sorular nelerdir? Çıkmış ehliyet sınav soruları!

Ehliyet çıkmış sorular, ehliyet yazılı sınavı öncesi sürücü adaylarının kendini test etmek için çözdüğü 50 soruluk testlerdir. Haberimizde yer alan ehliyet sınav soruları ile ehliyet çıkmış sorular hakkında bilgi sahibi olabilecek ve her testin altındaki cevaplardan kendinizi test edebileceksiniz. İşte, Ehliyet sınav soruları 2022: ehliyet çıkmış sorular ve cevapları, ehliyet çıkmış sorular nelerdir? Çıkmış ehliyet sınav soruları! MEB Ehliyet sınavı soruları çöz ve kendini test et.

Meb Ehliyet sınav soruları; trafik ve çevre bilgisi, ilk yardım bilgisi, araç tekniği ve trafik adabı konularından oluşmaktadır. 50 soruluk testlerden oluşan ehliyet sınav soruları direksiyon sınavı öncesi her sürücü adayının geçer puanı alması için çözmesi gereken sorulardır. Ehliyet çıkmış sorular, ehliyet yazılı sınavı öncesi sürücü adaylarının kendini test etmek için çözdüğü 50 soruluk testlerdir. Haberimizde yer alan ehliyet sınav soruları ile ehliyet çıkmış sorular hakkında bilgi sahibi olabilecek ve her testin altındaki cevaplardan kendinizi test edebileceksiniz. İşte, Ehliyet sınavı soruları, Ehliyet sınav soruları 2022: ehliyet çıkmış sorular ve cevapları, ehliyet çıkmış sorular nelerdir? İşte çıkmış ehliyet sınav soruları haberimizde…

EHLİYET SINAV SORULARI (50 SORU)

1.) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye

B) Ambulans

C) Polis imdat

D) Jandarma imdat

2.) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi

B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

3.) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

4.) Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A) Kanamanın durdurulması için

B) Dolaşımın değerlendirilmesi için

C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

5.) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

A) Yetişkin:2, Bebek:1

B) Yetişkin:3, Bebek:2

C) Yetişkin:5, Bebek:4

D) Yetişkin:7, Bebek:6

6.) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek

B) Akciğer

C) Bağırsak

D) Karaciğer

7.) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) şok

B) havale

C) epilepsi

D) bayılma

8.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.

B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

9) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A) Öksürmek

B) Yutkunmak

C) İdrar kaçırmak

D) Sesli dürtülere tepki vermek

10.) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

11.) I. Damar ve sinir sıkışmasına

II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine

III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

12.) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,

II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

13.) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Tali yol

B) Geçiş yolu

C) Bağlantı yolu

D) Bölünmüş yol

14.) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A) Minibüs

B) Tramvay

C) Kamyonet

D) Arazi taşıtı

15.) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

16.) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A) Geri dönmesini

B) Motoru durdurmasını

C) Harekete hazırlanmasını

D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

17.) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kavşağa 50 m kaldığını

B) Asgari (en az) hız sınırını

C) Azami (en yüksek) hız sınırını

D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

18.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini

B) Yolda çalışma olduğunu

C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

19.) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa

B) Köprüye

C) Tali yola

D) Demir yoluna

20.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Mopet yolunu

B) Bisiklet yolunu

C) Mopetin giremeyeceğini

D) Motosikletin giremeyeceğini

21.) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

22.) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi

B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi

C) Hız azaltmak için frene basılması

D) Ters yönden yola girilmesi

23.) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50

B) 70

C) 80

D) 90

24.) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması

B) Öndeki aracın geçilmesi

C) Takip mesafesi kuralına uyulması

D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

25.) Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A) 35

B) 50

C) 70

D) 140

26.) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

27.) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otomobil

B) Kamyonet

C) Motosiklet

D) At arabası

28.) "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur

B) tali kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

29.) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması

B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

30.) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

31.) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A) Kasko sigortası

B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C) Zorunlu deprem sigortası

D) Hırsızlık sigortası

32.) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.

B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.

C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

33. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

34.) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı

B) Yolun eğimi

C) Lastiklerin durumu

D) Yolun genişliği

35.) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A) Otoyol

B) Demir yolu

C) Devlet yolu

D) Uluslararası yol

36.) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A) Emme susturucusu

B) Egzoz susturucusu

C) Emme manifoldu

D) Egzoz supabı

37.) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A) Fren pedalının

B) Far ampulünün

C) Marş motorunun

D) Silecek motorunun

38.) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu

B) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu

C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D) Motor kaputunun tam kapanmadığını

39.) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A) Yağlama sistemi

B) Şarj sistemi

C) Ateşleme sistemi

D) Soğutma sistemi

40.) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A) Bantlanır.

B) Yapıştırılır.

C) Değiştirilir.

D) İple sarılır.

41. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A) Buji

B) Soket

C) Ampul

D) Sigorta

42.) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A) Saf su

B) Antifriz

C) Motor yağı

D) Fren hidroliği

43.) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı

B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı

C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı

D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

44.) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A) Araç üstü tavan bagajı kullanılması

B) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

C) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

D) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

45.) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç

B) Beden dili

C) Trafik adabı

D) Konuşma üslubu

46.) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

47.) Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A) Öfke

B) Sabır

C) İnatlaşma

D) Aşırı tepki

48.) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A) Korkutmak veya şaşırtmak

B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

49.) I. Dikkatin dağılması

II. Kural ihlallerinin artması

III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

50.) • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı

• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A) Ülke ekonomisini

B) Kasko sigortasının önemini

C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

EHLİYET SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI

1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 17-C, 18-A, 19-B, 20-C, 21-B, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-B, 27-A, 28-A, 29-D, 30-A, 31-B, 32-C, 33-D, 34-D, 35-C, 36-B, 37-C, 38-B, 39-A, 40-C, 41-D, 42-B, 43-A, 44-B, 45-C, 46-D, 47-B, 48-C, 49-B, 50-A

EHLİYET ÇIKMIŞ SORULAR

1.) İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

2.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan

B) Bilinci yerinde olmayan

C) Solunum zorluğu çeken

D) Ayak bileğinde çıkık olan

3.) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

4.) Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Öksürmesi engellenir.

B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.

D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada

tercih edilen uygulamalara başlanır.

5.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Koruma

B) Kurtarma

C) Bildirme

D) Tedavi etme

6.) I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

7.) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şoka karşı önlem alınması

B) Ağzından bol sıvı verilmesi

C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

8.) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

9.) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi

B) Bedensel aktivitede artma

C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

10.) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A) Kırık

B) Çıkık

C) Donma

D) Burkulma

11.) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Batan cismin çıkarılması

B) Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

12.) Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

A) Şok pozisyonu

B) Koma pozisyonu

C) Alt-çene pozisyonu

D) Baş-çene pozisyonu

13.) • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

•Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

•Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rentek manevrası

B) İtfaiyeci yöntemi

C) Heimlich manevrası

D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

14.) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

15.) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

B) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

16.) Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A) Arazi taşıtı

B) Taşıt katarı

C) Kamp taşıtı

D) Umum servis aracı

17.) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay hapis cezası verilir.

B) Trafikten ömür boyu men edilir.

C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.

D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

18.) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli

B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli

C) Trafiği hızlandırma işareti

D) Trafiği yavaşlatma işareti

19.) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A) Yeşil ışık

B) Sarı ışık

C) Kırmızı ışık

D) Kırmızı oklu ışık

20.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Dönel kavşağa

B) Açılan köprüye

C) Ana yol - tali yol kavşağına

D) Kontrollü demir yolu geçidine

21.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

22.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Azami hız sınırını

B) Geçme yasağı sonunu

C) Taşıtın giremeyeceğini

D) Hız sınırlaması sonunu

23.) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

24.) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

25.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

26.) Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulunduğu şeritte seyretmesi

B) Geçme sırasında hızını artırması

C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi

D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

27.) Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 15

B) 35

C) 40

D) 50

28.) 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 25

B) 35

C) 45

D) 55

29.) Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

30.) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

B) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

31.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

32.) Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A) Park etme

B) İşaretleme

C) Trafik kazası

D) Trafikten men

33.) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

A) 1 Eylül - 1 Ocak

B) 1 Ekim - 1 Şubat

C) 1 Kasım - 1 Mart

D) 1 Aralık - 1 Nisan

34.) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Geçme yaparken sinyal verilmesi

B) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

C) Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması

D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

35.) Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A) Kayıp

B) Hasar

C) Tahribat

D) Trafik kazası

36.) I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) Her ikisi de yanlış

C) I. yanlış, II. doğru

D) Her ikisi de doğru

37.) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A) 7

B) 10

C) 15

D) 30

38.) Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu kişiler ticari araç kullanabilir.

B) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

C) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

D) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

39.) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Aşırı hızdan kaçınmak

B) Korkutmak veya şaşırtmak

C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

40.) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne

B) Havalı korna

C) Güneş gözlüğü

D) Emniyet kemeri

41.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A) Volan

B) Kavrama

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

42.) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme zamanı

B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme (İş) zamanı

D) Egzoz zamanı

43.) Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha iyi yağlama yapar.

B) Motor daha yavaş döner.

C) Marş dişlisi zarar görür.

D) Motor daha hızlı döner.

44.) Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B) Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

45.) I. Aşınmayı azaltmak

II. Sürtünmeyi azaltmak

III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

46.) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A) Fren balatalarının aşınması

B) Isıtma bujilerinin arızalanması

C) Hararet göstergesinin arızalanması

D) Radyatör hortumlarının su sızdırması

47.) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

A) Aynı

B) Daha büyük

C) Daha küçük

D) Önemli değildir.

48.) I. Jant kapağı çıkartılır.

II. Kriko ile araç kaldırılır.

III. Bijon somunları sökülür.

IV. Bijon somunları gevşetilir.

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A) I - II - III - IV - V

B) II - III - I - IV - V

C) III - II - IV - V - I

D) V - I - IV - II - III

49.) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka sis lambası ikaz ışığı

B) Hava yastığı ikaz ışığı

C) Akü şarj ikaz ışığı

D) ABS fren sistemi ikaz ışığı

50.) Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frenlerin ayarsız olması

B) Bujilerin kurum bağlaması

C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D) Lastiklerin hava basıncının fazla olması

EHLİYET SINAVI CEVAP ANAHTARI

1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-D 18-A, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-B, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-B, 29-A, 30-C, 31-D, 32-A, 33-D, 34-C, 35-D, 36-D, 37-C, 38-A, 39-A, 40-B, 41-D, 42-A, 43-C, 44-A, 45-B, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 50-B

EHLİYET SINAVI ÇIMIŞ SORULAR

1.) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne

B) Havalı korna

C) Güneş gözlüğü

D) Emniyet kemeri

2.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A) Sürücü belgesi

B) Araç bakım kartı

C) Araç tescil belgesi

D) Nüfus hüviyet cüzdanı

3.) Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

B) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

4.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

5.) Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol

B) I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C) I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol

D) I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

6.) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Gözlerinin iyi görmediği

B) Hız kurallarına uymadığı

C) Araç lastiklerinin eski olduğu

D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

7.) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

8.) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9.) Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3

B) 1 – 3 – 2

C) 2 – 3 – 1

D) 3 – 1 – 2

10.) Dönel kavşak kesimlerinde geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır?

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C) Orta adaya bitişik Şeritten dönüşe geçilmesi

D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

11.) Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I - Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.

II - 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.

III - 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

12.) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

13.) Hava kirliliğini önleme çalışmaları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi

B) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi

C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi

D) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi

14.) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A) Uşak

B) Sivas

C) Trabzon

D) Konya

15.) Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Katılım Belgesi

B) Eğitim Sertifikası

C) Sürücü Belgesi

D) Sürücü Sertifikası

16.) Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

17.) Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A) Çekici

B) Otomobil

C) Otobüs

D) Kamyon

18.) "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur

B) tali kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

19.) Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A) Hız sınırına uyma

B) Yayaya yol verme

C) Trafik levhalarını okuma

D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

20.) Park edilen araçta hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) El freninin çekilmesine

B) Motorun durdurulmasına

C) Park lambasının yakılmasına

D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

21.) Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Orta şerit

B) Hızlanma şeridi

C) Tırmanma şeridi

D) Yavaşlama şeridi

22.) Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

23.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A) Volan

B) Kavrama

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

24.) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A) Bujinin daha iyi ateşlemesine

B) Farların daha canlı yanmasına

C) Akünün daha çabuk bitmesine

D) Elektrik tesisatının yanmasına

25.) Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A) Aküyü şarj etmek

B) Bujilere giden akımı yükseltmek

C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

26.) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A) Yağdanlık

B) Yağ çubuğu

C) Yağ filtresi

D) Yağ pompası

27.) Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A) amortisör

B) radyatör

C) alternatör

D) distribütör

28.) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

29.) • Aracın hızı azaltılır.

• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.

• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

30.) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu

B) Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını

C) Emniyet kemerinin takılı olmadığını

D) Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu

31.) I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması

II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

32.) Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?

A) Solunum ve nabız kontrolü

B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

33.) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A) Baş geride yarı oturuş

B) Sırtüstü yatış

C) Dik oturuş

D) Yan yatış

34.) Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına

B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

35.) Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

36.) I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

37.) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A) Kalp durması

B) Bacak kemiği kırılması

C) Solunum yolu tıkanması

D) Delici göğüs yaralanması

38.) I. Aşırı sıvı kaybı

II. Kalp ritim bozuklukları

III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

39.) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A) Koma

B) Kısmi tıkanma

C) Tam tıkanma

D) Solunum durması

40.) Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A) Kalp krizi

B) Kalp masajı

C) Kalp spazmı

D) Göğüs ağrısı

41.) Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A) Omurga kırığı

B) Üst kol kemiği kırığı

C) Ön kol kemiği kırığı

D) Köprücük kemiği kırığı

42.) I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

43.) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,

II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğru

B) Yalnız II doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

44.) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

45.)Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A) Bencil

B) Hoşgörülü

C) Aşırı tepki gösteren

D) Görgüsüzce davranan

46.) Seyir hâlindeyken motordan "anormal sesler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Motorun devri artırılır.

B)Açık camlar varsa kapatılır.

C)Önemsenmez yola devam edilir.

D)Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

47.) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A) Korkutmak veya şaşırtmak

B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

48.) Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

A) Sabırsızlık

B) Saldırganlık

C) Tahammülsüzlük

D) Feragat ve fedakârlık

49.) Yoğun trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin önüne geçerek trafiği daha sıkışık hale getirerek yoluna devam etmemeyi tercih eden bir sürücü hangi değere sahip olduğu gösterilemez?

A) Bencil

B) Sorumsuz

C) Görgü seviyesi düşük

D) Empati düzeyi yüksek

50.) Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Millî Eğitim Bakanlığı

C) Emniyet Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

EHLİYET SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI

1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-B, 18-A, 19-D, 20-C, 21-B, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-D, 34-D, 35-C, 36-B, 37-D, 38-D, 39-B, 40-B, 41-C, 42-C, 43-C, 44-D, 45-B, 46-D, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D

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