Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in judo ve doğa sporları görselleri ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın fitness antrenmanlarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sabah rutinini içeren bir video yayımladı.

SPOR SALONUNDAN GENÇLERE MESAJ

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Netanyahu, güne spor salonunda başladığını belirtti.

Video, Netanyahu’nun bir ağırlık istasyonunda (Cable Machine) kollarını çalıştırırken bir gencin yanına gelmesiyle başlıyor.

Gencin, "Sayın Başbakan, antrenmanınızı bölebilir miyim?" sorusuna Netanyahu, "Bölebilirsin ama bunun için çok çalışman gerekecek." diyerek cevap veriyor.

Ağırlık çalıştığı sırada gençle sohbete devam eden Netanyahu, neredeyse her sabahını burada geçirdiğini söyledikten sonra orduya katılacak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Antrenman yapın ve vazgeçmeyin. Sandığınızdan çok daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahipsiniz."

BESLENME VE GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Videonun devamında fiziksel zindeliğini korumak için aldığı kararlara değinen Netanyahu, asansör yerine merdiven kullanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Antrenman sonrasında mutfağa girerek kendi yemeğini hazırlayan Başbakan, protein ihtiyacını karşılamak için haşlanmış yumurta tükettiğini ve doğal beslenmeye önem verdiğini ifade etti.

Protein tozlarını (shake) "berbat" olarak nitelendiren Netanyahu, doğal proteinden yana olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Bol tuzlu haşlanmış yumurta... Bazıları tuzu yasaklıyor ama protein için bu şart."

LİDERLER ARASINDA "ZİNDE İMAJ" DEVRİ

Son dönemde dünya liderlerinin sosyal medya üzerinden spor rutinlerini paylaşması, siyasi iletişimde "zinde ve enerjik lider" imajının bir parçası haline geldi. 80 yaşındaki Lula da Silva’nın canlı yayındaki egzersizleri ve Putin’in yıllardır sürdürdüğü spor odaklı paylaşımları, bu akımın en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Macaristan'ın eski başbakanı Viktor Orban da son dönemde spor salonundan paylaştığı videolarla bu akıma dahil olmuştu.