Haberler

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu Haber Videosunu İzle
Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, spor yaptığı anlara ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yıllardır aynı antrenman programını uyguladığını belirten Netanyahu, orduya katılmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Netanyahu, “Antrenman yapın ve vazgeçmeyin. Sandığınızdan çok daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahipsiniz.” ifadelerini kullandı.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah rutinini içeren bir video yayımladı.
  • Netanyahu, orduya katılacak gençlere 'antrenman yapın ve vazgeçmeyin' tavsiyesinde bulundu.
  • Netanyahu, asansör yerine merdiven kullanmayı tercih ettiğini ve doğal beslenmeye önem verdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in judo ve doğa sporları görselleri ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın fitness antrenmanlarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sabah rutinini içeren bir video yayımladı.

SPOR SALONUNDAN GENÇLERE MESAJ 

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Netanyahu, güne spor salonunda başladığını belirtti. 

Video, Netanyahu’nun bir ağırlık istasyonunda (Cable Machine) kollarını çalıştırırken bir gencin yanına gelmesiyle başlıyor.

Gencin, "Sayın Başbakan, antrenmanınızı bölebilir miyim?" sorusuna Netanyahu, "Bölebilirsin ama bunun için çok çalışman gerekecek." diyerek cevap veriyor. 

Ağırlık çalıştığı sırada gençle sohbete devam eden Netanyahu, neredeyse her sabahını burada geçirdiğini söyledikten sonra  orduya katılacak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Antrenman yapın ve vazgeçmeyin. Sandığınızdan çok daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahipsiniz."

BESLENME VE GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR 

Videonun devamında fiziksel zindeliğini korumak için aldığı kararlara değinen Netanyahu, asansör yerine merdiven kullanmayı tercih ettiğini vurguladı. 

Antrenman sonrasında mutfağa girerek kendi yemeğini hazırlayan Başbakan, protein ihtiyacını karşılamak için haşlanmış yumurta tükettiğini ve doğal beslenmeye önem verdiğini ifade etti.

Protein tozlarını (shake) "berbat" olarak nitelendiren Netanyahu, doğal proteinden yana olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Bol tuzlu haşlanmış yumurta... Bazıları tuzu yasaklıyor ama protein için bu şart."

LİDERLER ARASINDA "ZİNDE İMAJ" DEVRİ 

Son dönemde dünya liderlerinin sosyal medya üzerinden spor rutinlerini paylaşması, siyasi iletişimde "zinde ve enerjik lider" imajının bir parçası haline geldi. 80 yaşındaki Lula da Silva’nın canlı yayındaki egzersizleri ve Putin’in yıllardır sürdürdüğü spor odaklı paylaşımları, bu akımın en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Macaristan'ın eski başbakanı Viktor Orban da son dönemde spor salonundan paylaştığı videolarla bu akıma dahil olmuştu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

