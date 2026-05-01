ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Teksas eyaletine bağlı Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley bölgesinde dün gece 'Cessna 421C' tipi küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, ilk belirlemelere göre yüksek hızla yere çakılan uçaktaki 5 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Yargıç Becerra, havada herhangi bir çarpışma belirtisine rastlanmadığını ve o sırada bölgede seyreden ikinci bir uçağın New Braunfels'e güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerine haber verilene kadar açıklanmayacağı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!