İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
İran’ın Zencan eyaletinde, daha önceki saldırılardan geriye kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi büyük bir faciaya yol açtı. Arama-tarama çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybederken, bölgede çok sayıda mühimmatın imha edildiği bildirildi.
ARAMA-TARAMA SIRASINDA PATLAMA
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlama ABD ve İsrail saldırılarından geriye kalan mühimmatların tespiti sırasında yaşandı. İnfilak eden mühimmat, bölgede görev yapan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına büyük zarar verdi.
14 ASKER ÖLDÜ, 2 ASKER YARALANDI
Patlamada 14 asker hayatını kaybederken, 2 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BİNLERCE MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ
Yetkililer, bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.