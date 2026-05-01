Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı

CHP'li Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaştığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce yorum alan görüntüler, işçi hakları, çalışma koşulları ve belediyelerin sosyal medya dili üzerinden iki farklı görüşü karşı karşıya getirdi.

SIRA DIŞI KUTLAMA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videoda, bir kazı alanında çamur içinde çalışan bir işçinin yanına pasta ile gidildiği görülüyor. İşçinin başına simli bir doğum günü şapkası takılırken, üzerinde mum olan bir pasta getiriliyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da çalışan işçinin elindeki küreği bırakmadan pastayı üflediği ve hemen ardından çalışmaya devam ettiği anlar dikkat çekti.

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

“GÖSTERMELİK KUTLAMA” ELEŞTİRİLERİ

Videoda özellikle iş güvenliği ekipmanlarının eksikliği ve kutlamanın süresi eleştiri konusu oldu. Birçok kullanıcı, görüntüleri “göstermelik kutlama” ve “emek sömürüsü” olarak değerlendirdi.

Yorumlarda, 1 Mayıs’ın bir bayram olduğu ve işçilerin çalıştırılmak yerine dinlenmesi gerektiği vurgulanırken, bu tür içeriklerin etik olmadığı savunuldu.

DESTEKLEYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kullanıcılar ise videonun samimi ve hayatın içinden bir anı yansıttığını belirtti. Belediye yönetiminin mizahi ve sıcak bir iletişim dili kurmaya çalıştığını savunan bu kesim, işçinin görüntülerde gönüllü yer aldığını ve paylaşımın abartıldığını ifade etti.

“BAZI MESLEKLERDE TATİL OLMAZ” YORUMU

Tartışmalarda öne çıkan bir diğer görüş ise bazı mesleklerde çalışmanın zorunlu olduğu yönünde oldu. Bu görüşü savunan kullanıcılar, günlük yaşamın devamı için bazı iş kollarında 1 Mayıs’ta da çalışılması gerektiğini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Evet Türkiye'nin acı gerçeği. Göstermelik kutlama yapan patronlar. Adamların tatil yapması gerektiği yerde yapılan harekete bak, gram akıl yok."

"Güvenlik yok, baret yok, çamur içinde pasta üfletip 'hadi şimdi çalış' demek kutlama değil şovdur."

"Duyar kasmayın arkadaşlar. Kırıkkale Belediyesi yeni başkanla birlikte komik paylaşımlar yaparak vatandaşı gülümsetmeye çalışıyor. İşçiden müsaade alınmıştır, çok sevimli bir paylaşım."

"Evinize b.k bastığında veya suyunuz patladığında 'bugün 1 Mayıs işçiler tatil yapsın' diyerek yarını mı bekleyeceksiniz? Bazı meslekler maalesef böyle. Bu işçiler asıl bayramı hak edenlerdir."

MİZAH MI, İHMAL Mİ?

Yaşanan tartışma, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarını yeniden gündeme taşıdı. Bir taraf videoyu “sempatik bir paylaşım” olarak görürken, diğer taraf işçinin çalışma koşullarının bu şekilde sunulmasını eleştirdi.

Belediyenin sosyal medya ekibinin amacı tartışma konusu olurken, paylaşımın ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.