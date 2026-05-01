Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan arazi tartışması çift cinayetle sonuçlandı. Tartıştığı üvey kardeşlerini tabancayla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı, jandarmanın takibi sonucu Gaziantep yolundayken yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı iki üvey kardeşini öldürdü.

ART ARDA TETİĞE BASTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GAZİANTEP YOLUNDAYKEN YAKALANDI

İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
