Dicle Üniversitesi Haberleri - Dicle Üniversitesi Haber - Haberler

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Dicle Üniversitesi Haberleri

Dicle Üniversitesi haber, Dicle Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ÖSYM Başkanı Ersoy: Hiçbir adayımızı mağdur etmeyeceğiz

ÖSYM Başkanı Ersoy: Hiçbir adayımızı mağdur etmeyeceğiz

Dicle Üniversitesi - 1 Saat Önce
İşitme kaybı erken tanı ve tedavi ile düzeltilebilir

İşitme kaybı erken tanı ve tedavi ile düzeltilebilir

Dicle Üniversitesi - 3 Saat Önce
Dicle Üniversitesi'nde Sosyal Dijital Öğrenme Projesi Sempozyumu Düzenlendi

Dicle Üniversitesi'nde Sosyal Dijital Öğrenme Projesi Sempozyumu Düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 05.06.2023
Türk Telekom, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde etkinlik düzenledi

Türk Telekom, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde etkinlik düzenledi

Dicle Üniversitesi - 05.06.2023
Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Hafta Sonu İlgi Odağı Oldu

Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Hafta Sonu İlgi Odağı Oldu

Dicle Üniversitesi - 04.06.2023
Şırnak'ta Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası Sonuçlandı

Şırnak'ta Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası Sonuçlandı

Dicle Üniversitesi - 03.06.2023
Dicle Üniversitesi ve Ermeni Katolik Patrikhanesi 'Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat' paneli düzenledi

Dicle Üniversitesi ve Ermeni Katolik Patrikhanesi 'Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat' paneli düzenledi

Dicle Üniversitesi - 03.06.2023
Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Dicle Üniversitesi - 03.06.2023
Jandarma Uzman Çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Dicle Üniversitesi - 03.06.2023
Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti, 1'i Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti, 1'i Ağır Yaralandı

Dicle Üniversitesi - 03.06.2023
Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu tabanca ile yaraladı

Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu tabanca ile yaraladı

Dicle Üniversitesi - 01.06.2023
Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu vurdu

Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu vurdu

Dicle Üniversitesi - 01.06.2023
Dicle Üniversitesi ve Batman Üniversitesi akademisyenleri deprem anında uyarı veren cihaz geliştirdi

Dicle Üniversitesi ve Batman Üniversitesi akademisyenleri deprem anında uyarı veren cihaz geliştirdi

Dicle Üniversitesi - 31.05.2023
Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri

Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri

Dicle Üniversitesi - 30.05.2023
Diyarbakır'da ADEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Diyarbakır'da ADEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 30.05.2023
Diyarbakır'da Sağlık Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi

Diyarbakır'da Sağlık Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 30.05.2023
Diyarbakır'da MRKH sendromlu kadına kapalı yöntemle ameliyat yapıldı

Diyarbakır'da MRKH sendromlu kadına kapalı yöntemle ameliyat yapıldı

Dicle Üniversitesi - 29.05.2023
Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın mezarı Diyarbakır'da bulundu

Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın mezarı Diyarbakır'da bulundu

Dicle Üniversitesi - 27.05.2023
Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384. yılı etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384. yılı etkinlikleri düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 27.05.2023
Diyarbakır'da Fetih Yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da Fetih Yürüyüşü düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 27.05.2023
Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384'üncü yıldönümü kutlandı

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384'üncü yıldönümü kutlandı

Dicle Üniversitesi - 27.05.2023
Depremzede çocuklar yeteneklerini sergiledi

Depremzede çocuklar yeteneklerini sergiledi

Dicle Üniversitesi - 27.05.2023
Diyarbakır'ın fethinin 1384'üncü yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır'ın fethinin 1384'üncü yıl dönümü kutlandı

Dicle Üniversitesi - 26.05.2023
Diyarbakır'da Fetih şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da Fetih şehitleri için mevlit okutuldu

Dicle Üniversitesi - 26.05.2023
Gençlik merkezi üyeleri oryantiring de yarıştı

Gençlik merkezi üyeleri oryantiring de yarıştı

Dicle Üniversitesi - 25.05.2023
HDP genel başkanı kim? HDP eş başkanları kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor?

HDP genel başkanı kim? HDP eş başkanları kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor?

Dicle Üniversitesi - 25.05.2023
Prof. Dr. Şenyiğit'ten tozlu hava uyarısı: Maskesiz dışarı çıkmayın

Prof. Dr. Şenyiğit'ten tozlu hava uyarısı: Maskesiz dışarı çıkmayın

Dicle Üniversitesi - 24.05.2023
5 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞA HAZIRLANAN YAVRU LEYLEKLER İÇİN 'KURAKLIK' RİSKİ

5 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞA HAZIRLANAN YAVRU LEYLEKLER İÇİN 'KURAKLIK' RİSKİ

Dicle Üniversitesi - 24.05.2023
5 bin kilometrelik yolculuğa hazırlanan yavru leylekler için 'kuraklık' riski

5 bin kilometrelik yolculuğa hazırlanan yavru leylekler için 'kuraklık' riski

Dicle Üniversitesi - 24.05.2023
Diyarbakır'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri tarihi ilçede tanıtıldı

Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri tarihi ilçede tanıtıldı

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
Diyarbakır'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
Diyarbakır'da bin yıldır akan şelale böyle görüntülendi

Diyarbakır'da bin yıldır akan şelale böyle görüntülendi

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
'Dur' ihtarına uymayan zehir taciri kapanla yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan zehir taciri kapanla yakalandı

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
'Dur' ihtarına uymayan zehir taciri kapanla yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan zehir taciri kapanla yakalandı

Dicle Üniversitesi - 23.05.2023
Hevsel Bahçeleri tarımsal üretim ve biyolojik çeşitliliğiyle kitaplaştırılıyor

Hevsel Bahçeleri tarımsal üretim ve biyolojik çeşitliliğiyle kitaplaştırılıyor

Dicle Üniversitesi - 22.05.2023
UNESCO LİSTESİNDEKİ HEVSEL BAHÇELERİ'NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

UNESCO LİSTESİNDEKİ HEVSEL BAHÇELERİ'NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

Dicle Üniversitesi - 22.05.2023
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

Dicle Üniversitesi - 22.05.2023
Diyarbakır'ın hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa normlarının üstünde

Diyarbakır'ın hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa normlarının üstünde

Dicle Üniversitesi - 21.05.2023
Dicle Vadisi'ne yüzlerce ala sığırcık kuşu geldi

Dicle Vadisi'ne yüzlerce ala sığırcık kuşu geldi

Dicle Üniversitesi - 20.05.2023
Hevsel Bahçeleri'nde Ala Sığırcık Kuşları Çiftçilerin İlacı Oldu

Hevsel Bahçeleri'nde Ala Sığırcık Kuşları Çiftçilerin İlacı Oldu

Dicle Üniversitesi - 20.05.2023
Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Dicle Üniversitesi - 18.05.2023
Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Dicle Üniversitesi - 18.05.2023
Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Dicle Üniversitesi - 18.05.2023
Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Dicle Üniversitesi - 18.05.2023
DİYARBAKIR'DA NESLİ TEHLİKEDEKİ DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ, BİR AYDA İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

DİYARBAKIR'DA NESLİ TEHLİKEDEKİ DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ, BİR AYDA İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Dicle Üniversitesi - 17.05.2023
Diyarbakır'da nesli tehlikedeki dağ keçisi sürüsü, bir ayda ikinci kez görüntülendi

Diyarbakır'da nesli tehlikedeki dağ keçisi sürüsü, bir ayda ikinci kez görüntülendi

Dicle Üniversitesi - 17.05.2023
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık tek tuğla kalesi spor aktiviteleri için ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır'ın 5 bin yıllık tek tuğla kalesi spor aktiviteleri için ziyaretçilerini bekliyor

Dicle Üniversitesi - 17.05.2023
Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Dicle Üniversitesi - 15.05.2023
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