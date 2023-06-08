Dicle Üniversitesi Haberleri - Dicle Üniversitesi Haber - Haberler

Dicle Üniversitesi Haberleri
Dicle Üniversitesi haber, Dicle Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Dicle Üniversitesi'nde Sosyal Dijital Öğrenme Projesi Sempozyumu Düzenlendi
Türk Telekom, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde etkinlik düzenledi
Dicle Üniversitesi ve Ermeni Katolik Patrikhanesi 'Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat' paneli düzenledi
Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı
Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti, 1'i Ağır Yaralandı
Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu tabanca ile yaraladı
Dicle Üniversitesi ve Batman Üniversitesi akademisyenleri deprem anında uyarı veren cihaz geliştirdi
Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın mezarı Diyarbakır'da bulundu
HDP genel başkanı kim? HDP eş başkanları kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor?
5 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞA HAZIRLANAN YAVRU LEYLEKLER İÇİN 'KURAKLIK' RİSKİ
5 bin kilometrelik yolculuğa hazırlanan yavru leylekler için 'kuraklık' riski
Hevsel Bahçeleri tarımsal üretim ve biyolojik çeşitliliğiyle kitaplaştırılıyor
UNESCO LİSTESİNDEKİ HEVSEL BAHÇELERİ'NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KAYIT ALTINA ALINIYOR
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor
Diyarbakır'ın hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa normlarının üstünde
Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı
Diyarbakır'da İçkili İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı
DİYARBAKIR'DA NESLİ TEHLİKEDEKİ DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ, BİR AYDA İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Diyarbakır'da nesli tehlikedeki dağ keçisi sürüsü, bir ayda ikinci kez görüntülendi
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık tek tuğla kalesi spor aktiviteleri için ziyaretçilerini bekliyor