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Diyarbakır'da jandarma, 243 öğrenciye tarımda trafik güvenliği eğitimi verdi

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Diyarbakır'da jandarma trafik ekipleri, Dicle Üniversitesi öğrencilerine "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verdi. Eğitime katılan 243 öğrenciye tarım araçlarının güvenli kullanımı ve reflektörün önemi anlatıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi öğrencilerine "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ve toplumda trafik bilincinin artırılması amacıyla Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda öğrencileri "Tarımda Trafik Güvenliği" konusunda bilgilendirdi.

Eğitime katılan 243 öğrenciye, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, traktör ve diğer tarım araçlarının kara yolunda güvenli kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar, traktörlerde ve tarım araçlarında bulunması gereken güvenlik donanımları, gece ve gündüz görüş şartlarında fark edilebilirliğin artırılması, reflektör kullanımının önemi, tarım araçlarında koruma çerçevesinin bulundurulması ve emniyetli kullanımının olası kazalarda can kaybı ve yaralanmaların önlenmesindeki hayati rolü hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Dicle Üniversitesi işbirliğiyle trafik güvenliği kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde trafik kazalarının ve kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürecek.

Kaynak: AA
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