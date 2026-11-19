Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde olası afetlere ve iklim krizlerine dayanıklı 600 yataklı hastane inşa ediliyor.

DÜ Rektörlüğü koordinesinde üniversite yerleşkesinde yaklaşık 105 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve bölgenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesinin hedeflendiği 600 yataklı hastanenin yapımı sürüyor.

Hastanenin yapımında, DÜ Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje ekibi üyesi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem tarafından hazırlanan "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri Projesi" uygulanıyor.

Proje ile sağlık sistemlerinin krizlerden zarar gören bir yapı olmaktan çıkarılıp depreme dayanıklı, iklim şoklarına hazır, düşük karbonlu ve öngörülü bir mekanizmaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Hastanede uygulanan projeyle sismik izolatörler, elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi sistemleri kullanılarak sağlık altyapısının afetlere ve iklim krizlerine karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hastanenin yapımında uygulanan proje, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin çalışmalarını sergilediği Yeşil Bölge'de kurulan stantlarda tanıtıldı.

"Tüm kurumlara örnek olabilecek nitelikte bir proje"

Prof. Dr. Özerdem, AA muhabirine, projeyi 9 Kasım'da COP31 kapsamında uluslararası katılımcıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Projeyle sismik izolatörler, elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi sistemleriyle sağlık altyapılarını afetlere ve iklim krizlerine karşı dirençli hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Özerdem, geliştirilen sistemin sadece teoride kalmadığını, sahada somut olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık altyapılarının gelecekteki olası afet ve iklim krizlerine karşı dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Özerdem, şunları kaydetti:

"Dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri kapsamında projemiz yer almaktadır. Bu hastane yapımızın toplum açısından ne denli gerekli olduğu konusu bir kenarda dursun, bizim açımızdan diğer kurumlara da örnek olması açısından çok önemli özellikleri var. Olası bir afetin ardından sağlık sistemlerimizin ayakta durması gerekmektedir. Bunu sağlamak için projemizde 326 sismik izolatör kullanıldı. Bununla birlikte 80 elektrik araç şarj istasyonunu projeye ekledik. Temiz enerji üretimi açısından 2 bin 385 panel ile 1435 kilovat kapasiteli güneş enerji santrali projeye dahil edilmiştir. Çelik sundurmalı otopark sistemi ile yaklaşık 2 bin aracın parkı sağlanabilecektir. Projemizin diğer bir özelliği de ısı geri kazanım sistemidir. O da hastane içerisinde bir hava devridaimi var. Kirli, kullanılmış hava dışarıya atılırken, içerdiği ısıl enerji alınarak, taze havaya enerjinin aktarılması önemli bir özelliktir. Bunun diğer bir ismi enerji tasarruflu iklimlendirme sistemidir. Tüm kurumlara örnek olabilecek nitelikte bir proje. Son dönemlerde yapılan projelerde artık bunların dikkate alınmaya başlandığını görebiliyoruz."

"Çalışmamızı hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya anlatma fırsatı bulduk"

Kentin deprem bölgesinde yer aldığına ve bunun için yeni yapılacak yapıların depreme dayanıklı yapılması gerektiğine dikkati çeken Özerdem, şöyle devam etti:

"Sağlık yapılarımızın diğer yapılarda olduğu gibi bir depremde ayakta kalabilmesi büyük önem taşıyor. Sağlık sisteminin kesintisiz devam edebilmesi adına özellikle sağlık yapılarının sağlamlığı hayati bir gereklilik. Hastane ihtiyacını gidermek üzere yola çıktık ve bu yapıyı tüm gerekli teknik özelliklerle donatarak modern bir düzende projelendirdik. COP31'de yer alan bu projeyle, üniversite olarak çalışmamızı hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya anlatma fırsatı bulduk. Bu proje yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayıp konutlar da dahil olmak üzere tüm yapılarda uygulanabilir."

COP31'de sundukları projenin katılımcılar tarafından ilgi gördüğünü anlatan Özerdem, sunumu gerçekleştirdikleri esnada çeşitli kurum yetkililerinin proje hakkında bilgi aldığını anlattı.

"COP31 birçok projenin ve fikrin tartışıldığı değerli bir platformun oluşmasına vesile oldu"

Proje ile sistemin ne kadar kolay uygulanabilir olduğunu gösterdiklerini dile getiren Özerdem, projeyle inşa edilen hastanenin depreme dayanıklı, konforlu ve geleceğe yönelik sağlık sistemini ayakta tutabilecek örnek yapılardan biri olduğunu vurguladı.

COP31'in dünya genelinde çok etkin ve dikkat çeken önemli bir etkinlik olduğuna işaret eden Özerdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen bu etkinlik, gerçekten birçok projenin ve fikrin tartışıldığı değerli bir platformun oluşmasına vesile oldu, bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikteki projelerin içeriğine baktığımızda, çok farklı alanlarda çalışmaların ve sistemlerin ele alındığı verimli platformların oluştuğunu gördük. Özellikle bizim de yer aldığımız Yeşil Alan akademisyenlerin ve sanayicilerin iklimle ilgili çalışmalarını sunabildiği çok nitelikli bir buluşma noktasıydı. COP31'in şu anda tüm ülkemizde büyük bir yankı uyandırması ve gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde dahi ana gündem maddesi haline gelmesi bizleri son derece memnun ediyor."

Kaynak: AA