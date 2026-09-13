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Dicle Üniversitesinde spor kursları yıl boyunca sürecek

Dicle Üniversitesinde spor kursları yıl boyunca sürecek
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Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, "Yaz dönemindeki spor kurslarını yıl boyunca yapma kararı aldık.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, "Yaz dönemindeki spor kurslarını yıl boyunca yapma kararı aldık." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akpolat, spor kurslarının yıl geneline yayılmasının önemli bir karar olduğunu belirtti.

Bu kararla amaçlarının spor yapmak isteyen çocukları ve gençleri sporla buluşturmak olduğunu kaydeden Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz dönemindeki spor kurslarını yıl boyunca yapma kararı aldık. BESYO'da görev yapan alanlarında uzman hocalarımız bu eğitimleri verecek. 'Yılın bir dönemi değil, her dönemi spor' diyoruz. Spora ve sporcuya ayrı bir önem veren Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ve üniversite yönetimine bize bu imkanları sundukları için çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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