Dicle Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleştirilen programda yürürlüğe giren protokol kapsamında, lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma, proje geliştirme, veri paylaşımı, teknik danışmanlık, Ar-Ge ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

İşbirliğiyle üniversitede akademik ve bilimsel imkanlarının kamu hizmetlerine daha etkin şekilde aktarılması, farklı alanlarda ortak projeler geliştirilmesi ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik bilimsel çalışmaların artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimin kamu hizmetlerine katkı sunmasının önemli olduğunu belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Üniversite kamu kurumlarıyla işbirliklerini geliştirmeye devam edecek. Bu iş birliğiyle üniversitemizin bilimsel bilgi ve birikimini kamu hizmetlerine daha güçlü şekilde yansıtmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar üretmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA