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Dicle Üniversitesi öğrencilerine "Hoş Geldiniz" programı

Dicle Üniversitesi öğrencilerine 'Hoş Geldiniz' programı
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayan birinci sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" programı düzenlendi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayan birinci sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Şen ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, üniversite yöneticileriyle doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konularda sohbet etme imkanı buldu.

Programda gerçekleştirilen müzik dinletisinin yanı sıra öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Eronat, gençlerle sohbet ederek üniversite hayatına ilişkin düşünce ve beklentilerini dinledi.

Burada konuşan Eronat, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin köklü ve saygın tıp fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

Eronat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin köklü ve saygın tıp fakültelerinden biri olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alacaksınız. Burada yalnızca iyi birer hekim değil, insan hayatına dokunan ve topluma fayda sağlayan hekimler olarak yetişmenizi istiyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir üniversite hayatı diliyorum."

Kaynak: AA
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