Haberler

Dicle Üniversitesinde akademik takvimde değişikliğe gidildi

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 nedeniyle Dicle Üniversitesi, akademik takvimi bir hafta erteledi.

Diyarbakır'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 nedeniyle Dicle Üniversitesi, akademik takvimi bir hafta erteledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST'in gençlerin teknoloji, bilim ve inovasyon alanındaki çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturan önemli bir organizasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, kentte 16-20 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun bir bölümünün Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olmasının yanı sıra bölge genelinde oluşturacağı hareketliliğin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Alınan senato kararıyla akademik takvimin bir hafta ertelendiği aktarılan açıklamada, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte ve yüksekokullarda ders başlangıç tarihinin 28 Eylül olarak belirlendiği ifade edildi.

TEKNOFEST'in bölgedeki gençler açısından taşıdığı önem dolayısıyla düzenlemenin öğrencilerin organizasyona katılımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu

Sen insan olamazsın!
Bir dönemin efsanesiydi! Tüdanya'nın son hali sevenlerini kahretti

Kansere yakalanmıştı! Son halini gören hayranları kahroldu

Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi

Bu kez yanına başka bir kadını da alıp poz verdi
Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı

Roma'ya karşı 2-0 öne geçen Fenerbahçe kendi kendini yaktı
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim

Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi
Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor