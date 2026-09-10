Dicle Üniversitesinde akademik takvimde değişikliğe gidildi

Diyarbakır'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 nedeniyle Dicle Üniversitesi, akademik takvimi bir hafta erteledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST'in gençlerin teknoloji, bilim ve inovasyon alanındaki çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturan önemli bir organizasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, kentte 16-20 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun bir bölümünün Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olmasının yanı sıra bölge genelinde oluşturacağı hareketliliğin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Alınan senato kararıyla akademik takvimin bir hafta ertelendiği aktarılan açıklamada, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte ve yüksekokullarda ders başlangıç tarihinin 28 Eylül olarak belirlendiği ifade edildi.

TEKNOFEST'in bölgedeki gençler açısından taşıdığı önem dolayısıyla düzenlemenin öğrencilerin organizasyona katılımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Kaynak: AA