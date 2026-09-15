Diyarbakır'da "Gazze, Bellek, Beden ve Toprak" konulu resim sergisi açıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hamide Vural, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlatan " Gazze, Bellek, Beden ve Toprak" konulu kişisel resim sergisi açtı.

Dicle Üniversitesinin desteği ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Gazze çalışmaları kapsamında merkez Sur ilçesi Mesudiye Medresesi'nde açılan serginin açılışı yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Vural, gazetecilere, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekmek ve Gazze'deki ailelere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla resim sergisini açtığını söyledi.

20 resmin yer aldığı serginin 3 gün açık kalacağını ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Akademik araştırmalarımızın, çalışmalarımızın sanatla, daha çok insanlarla bütünleşmesini sağlayabilmek çok önemli. Bu direnişte nerede durduğumuzu, hangi bağlamda destek olduğumuzu gösterebilmek adına kıymetli Filistinli sanatçımız gibi ortak sembollerde buluşarak Filistin'in kültürel vakıflarıyla ve standarttan daha öte acının vurgulanması yerine o acıyla gelen hafızanın, belleğin ve kültür aktarımının ve vakur duruşların ifadesi olarak çocuk karakterleri ve anne baba figürlerini kullanıyoruz.

Bu sergimizde 20 tane eser yer alıyor. Eserlerimiz aynı zamanda satışa açık. Bu eserlerin gelirini biz hem Gazze'ye destek olarak aktarmak arzu ediyoruz hem de bunun bir devamlılığı olarak yani bu son bir sergi değil. Eser üretimine destek olarak da çalışmalara devam edeceğiz."

Sergi açılışına, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Yılmaz, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA