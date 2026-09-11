Diyarbakır'da kadınlara yönelik eğitim programı düzenlenecek

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Aile Destek Merkezleri işbirliğiyle kadınların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından hazırlanan " Diyarbakır'da Kadın ve Aileyi Güçlendirme Eğitim Programı" kapsamında yürütülecek çalışmalar için Aile Destek Merkezleri koordinatörlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar ile eğitim programının içeriği değerlendirildi.

Programda, "haklar konusunda farkındalık", "kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi", "günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik bilgi edinilmesi" ve "aile yaşamını destekleyecek kaynaklara erişim" gibi başlıklarda eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Dicle Üniversitesinin farklı akademik birimlerinden öğretim elemanlarının katkı sunacağı eğitimlerle, üniversitede üretilen bilimsel bilgi ve uzmanlığın toplumla daha güçlü şekilde buluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, çalışmanın üniversite açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu merkezin kurulması üniversitemiz için tarihi bir olay. Bizler de her türlü desteği vereceğiz. İleride bunu Kadın ve Aile Akademisine çevireceğiz inşallah." dedi.

Kaynak: AA