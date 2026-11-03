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Dicle Üniversitesinde Antep fıstığı ve badem paneli başladı, 2 gün sürecek

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Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen Antep fıstığı ve badem paneli başladı; 2 gün sürecek programda 14 akademisyen ve bilim insanı sunum yapacak. Panelde hastalık ve zararlılarla mücadele, verimlilik ve sürdürülebilir üretim ele alınacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Antep Fıstığı ve Badem Yetiştiriciliğinde Zararlı ve Hastalık Yönetimi: Entegre Bitki Koruma Yaklaşımları" konulu panel başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek panelin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır'ın iklimi ve toprak yapısıyla meyvecilik açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, tarımsal üretimin geliştirilmesinde bilimsel çalışmaların ve üniversite-üretici iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Silvan Barajı ve sulama sistemlerinin devreye girmesiyle bölgede tarımsal üretim açısından yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade eden Eronat, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Meyveciliğin uzun vadeli emek ve planlama gerektirdiğini belirten Eronat, sürdürülebilir üretim için bilimsel bilgi ile saha çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir ise üniversitenin bölge tarımının gelişmesine yönelik akademik ve saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kurumlar arasındaki iş birliğinin üretimin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Panel Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil Bolu ve Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehdi Sümerli de yaptıkları değerlendirmelerde, Antep fıstığı ve badem yetiştiriciliğinin bölge tarımı ve ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Panelde, farklı üniversitelerden 14 akademisyen ve bilim insanı sunum gerçekleştirecek. Program kapsamında Antep fıstığı ve badem yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim konuları ele alınacak.

Panelin açılışına, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, üretici birlikleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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