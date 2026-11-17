Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Kımıl Dağı'na tırmanış gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berat Yıldızbakan ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) lisanslı sporcu Mehmet Fatih Aktürk, 8 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşmayı başardı.

Gerger ilçesine bağlı Onevler Köyü'nden başlayan tırmanışta iki kişilik dağcı ekibi, 5 saatlik mücadelenin ardından Kımıl Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, 3 saat süren inişin ardından başlangıç noktasına güvenli şekilde döndü. Tırmanışın ilk bölümünde rahat bir ilerleyiş sağlayan dağcılar, rotanın devamında artan eğim ve taşlık arazi nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Özellikle zirveye ulaşmadan önceki son 300 metrelik bölüm, yüksek eğim ve engebeli zemin nedeniyle tırmanışın en güç etabı oldu. Ekip, değişken arazi koşullarına rağmen kontrollü ilerleyerek zirveye ulaşmayı başardı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi geçmişiyle de dikkat çeken Kımıl Dağı'nda, 2021 yılında Kommagene Krallığı dönemine ait, Nemrut Dağı'ndakine benzer bir kült alanı tespit edilmişti. Dağ, sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerle bölgenin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Tırmanışın ardından değerlendirmelerde bulunan Berat Yıldızbakan, özellikle son bölümün oldukça zorlayıcı olduğunu belirterek, "Rotanın ilk bölümü rahat geçse de yer yer eğim ve taşlık arazi bizi zorladı. Özellikle son 300 metredeki zirve konisi, yüksek eğim ve taşlık zemin nedeniyle tırmanışın en zorlu kısmıydı. Bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran dağlarına tırmanmaya ve keşfetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı