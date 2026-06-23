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Yavuzyılmaz'dan Dicle Üniversitesi Hastane İhalesi İddiası: "İhaleye Sadece AKP'nin Davet Ettiği Şirketler Katıldı"

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesinin kanuna aykırı şekilde pazarlık usulüyle yapıldığını ve ihaleyi Rönesans'ın kazandığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesinin kanuna aykırı şekilde pazarlık usulüyle yapıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, ihaleye yalnızca AK Parti tarafından davet edilen şirketlerin katıldığını ve ihaleyi Rönesans'ın kazandığını iddia etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine ilişkin iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, sel, salgın veya özel yapım tekniği gerektiren şartlar oluşmadığı halde kanuna aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale edilen, 'Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine' sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı. Sonuç, ihalenin kazanan şirketi, adrese teslim ihalelerin bilindik adresi: Rönesans! Bakalım 6,5 Milyar Liralık ihale konusu iş, kaç milyar liraya fırlayacak! Takip ediyoruz!"

Kaynak: ANKA
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